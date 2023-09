Variante Eris, i sintomi già una settimana prima del tampone positivo: ecco il fenomeno pre-Covid (che aumenta i contagi)

Il Covid rialza la testa, la variante Eris ha improvvisamente riacceso l'attenzione sulla pandemia. L'aumento dei contagi, registrato anche in Italia, sembra essere dovuta alla diffusione di questa nuova mutazione della variante. Diversi studi stanno analizzando le caratteristiche di questo ceppo del virus, delle motivazione dietro la sua capacità infettiva, del tipo di sintomi che provoca e, infine, dei tempi di incubazione. In particolare questo ultimo elemento sembra mostrare un fenomeno anomalo. Si sta osservando un modello di insorgenza di sintomi del Covid a cui non farebbe seguito un tampone positivo per diversi giorni, fino a una settimana. Definito pre-Covid, questo fenomeno sarebbe alla base della crescita improvvisa dei casi e della sua diffusione a macchia di leopardo.