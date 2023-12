Covid, influenza o raffreddore? I sintomi, come curarsi a seconda dei casi e quali sono gli altri virus in circolazione

Sia l'influenza che il Covid sono malattie respiratorie contagiose ma causate da virus diversi. Per essere certi che si tratti di uno o dell'altro l'unico modo è ricorrere al tampone, mentre il raffreddore ha differenze di sintomi e caratteristiche generali più marcate. È possibile tracciare una serie di sintomi in comune e altri più specifici propri delle diverse patologie, identificando quali sono i metodi di cura consigliati a seconda dei casi, concentrandosi anche sul perché gli antibiotici siano fortemente sconsigliati per il trattamento dell'influenza e di altre infezioni di origine virale.

Differenze

Nell’articolo “Coronavirus symptoms: how to tell if you have a common cold, flu or Covid” il Guardian approfondisce il tema spiegando che i sintomi più comuni del Covid-19 sono febbre – che solitamente csupera 37,8 ° C - una tosse persistente (di solito secca) e una perdita del gusto e/o dell'olfatto. Molto comune inoltre percepire sintomi come affaticamento, dolori, mal di gola, mal di testa e mancanza di respiro, mentre la diarrea e la congestione nasale sembrano essere più rari nei casi di Covid.

Nel caso dell’influenza, è molto comune sperimentare da febbre, tosse secca, dolori, mal di testa e stanchezza. Possono ricorrere congestione nasale o mal di gola e talvolta può manifestarsi diarrea, anche se spesso nei bambini. Generalmente non si manifestano starnuti o mancanza di respiro.

Per quanto riguarda il comune raffreddore, la sintomatologia più tipica include starnuti, congestione nasale, dolori alle ossa e mal di gola. Abbastanza frequenta sperimentare una leggera tosse e stanchezza generale, ma è raro avere febbre, diarrea o mal di testa persistente.