Il Brindisi crede nel ritorno in serie C, la città trattiene il fiato / le ultime

Battere il Gladiator è l’unica cosa che per il Brindisi conta davvero. In contemporanea si gioca anche la partita tra la Nocerina e la Cavese. Da questi due match uscirà, forse già domenica pomeriggio, la squadra che salirà in serie C. Ma non è la partita dei calcoli, quella di domani alle 15, a Santa Maria Capua Vetere: Sirri e compagni hanno già capito che farebbero un grosso errore a giocare con la “radiolina accesa” ed è quello che si vuole evitare, concetto rimarcato all’interno dello spogliatoio.