Assegno di inclusione, acquisti con carta Adi: cosa è vietato comprare. Sì a pagamento mutuo, limiti a prelievi. Le istruzioni

Assegno di inclusione. Con il debutto previsto con i primi pagamenti che arrivano domani 26 gennaio, arrivano anche le istruzioni per l'uso della Carta di inclusione, lo strumento di pagamento del nuovo beneficio che, di fatto, manda in pensione il Reddito di cittadinanza. È stato registrato infatti dalla Corte dei Conti il Decreto interministeriale che ne disciplina le modalità di utilizzo.

Il decreto è firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia e dà attuazione all’art 4, comma 9 del DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 85/2003. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto è disponibile per la consultazione. Cosa si può acquistare? Si può prelevare contante e ci sono limiti? Il decreto risponde a queste domande.