Tap, protesta degli attivisti al Circo Massimo

«Melendugno c'è. No Tap. Tap = come tradire Grillo e il Salento». È il cartello con sotto attaccata la bandiera del Movimento portato al Circo Massimo da alcuni attivisti M5S e no Tap. «Il Movimento aveva detto che avrebbe chiuso la questione Tap in 15 giorni una volta al Governo. Ora stanno valutando vari aspetti della questione e siamo fiduciosi che alla fine la bloccheranno. Noi non siamo qui per protestare ma per un promemoria», dice Vincenzo attivista M5S e del comitato no Tap. Che spiega: «Da Lecce è venuto un intero pullman, una quindicina sono del comitato no tap». Accanto a lui a reggere lo stesso cartello giallo una signora più anziana: «Io mi auguro con tutto il cuore che riescano a stoppare questa cosa e sono una 5 Stelle doc. Capisco però le difficoltà dei portavoce».«I cittadini salentini non vogliono il gasdotto Tap». Questo il contenuto conclusivo di un volantino che una cittadina ha consegnato direttamente nelle mani del leader a 5 Stelle Luigi Di Maio nel corso della sua passeggiata al Circo Massimo per Italia a 5 Stelle. Nel suo percorso Di Maio è passato proprio di lato al cartello portato dagli attivisti No Tap.«Anche se il via libera al gasdotto dovesse arrivare, noi staremo lì a farci manganellare, arrestare, multare. Io in prima persona sono stata malmenata», racconta un'anziana attivista. «Qui sono stati tutti comprensivi... ora vorremmo incontrare qualche parlamentare pugliese», aggiungono i 'No Tap', a proposito dell'accoglienza riservata loro dalla piazza 5 Stelle.«La politica ha il dovere di non abbandonare una visione. Oggi hai una tecnologia immensa, un grosso esponenziale e la politica ha il dovere di scegliere. Vogliamo le rinnovabili o il petrolio? Vogliamo il gas che passa sotto quei cazzo di ulivi della Puglia o non li vogliamo? Dove vuoi andare? Se sprechi energie io ti tasso e finanzio quelli che fanno innovazione». Così Beppe Grillo in un passaggio del suo lungo discorso al Circo Massimo interviene anche sulla questione Tap.La ministra per il Sud del Governo Conte Barbara Lezzi ha avuto questo pomeriggio un confronto faccia a faccia con un gruppo di attivisti: «È stata lei a chiamarci - dicono due donne 'No tap' - e noi siamo fiduciosi che alla fine questa opera sarà bloccata. Ci ha detto che stanno terminando lo studio delle carte, anche delle ultime arrivate, soprattutto al ministero di Costa. Quando avranno terminato l'analisi, Lezzi ci ha detto che lei e Conte scenderanno a Melendugno a riferirci».