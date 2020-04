Nuovo crollo, questa volta nettissimo, dopo due giorni di lieve aumento, dei contagi da covid-19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.062 test per l'infezione da coronavirus e sono risultati positivi 42 casi, così suddivisi:

21 nella Provincia di Bari;

1 nella Provincia Bat;

5 nella Provincia di Brindisi;

13 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto.

IL RAPPORTO POSITIVI/TAMPONI

Una cifra molto positiva, che fotografa un incremento percentuale sul totale dei casi del 1,09%. Il rapporto positivi/tamponi è del 2,04%, il migliore di sempre quindi. Per la prima volta cala anche il numero degli attualmente positivi, fin qui in aumento. Ora sono 2.933, ieri erano 2.936.

LEGGI ANCHE: Un contagio a Gallipoli, il sindaco: «È asintomatico». Scatta la quarantena. Stretta sui controlli nel week end di festa

CALO DEI RICOVERI

Il numero dei ricoverati scende a 547; una settimana fa erano 654; il 4 aprile erano 780 (punta massima).

Il numero dei guariti vola a 565 (+34 rispetto a ieri).

Riprende anche l'ottimo trend della provincia di Lecce. Restano invece ancora a due cifre i decessi, se ne sono registrati 11 in tutta la regione (ieri 10): 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 2 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 52.472 test.



Ad oggi dunque in Puglia sono 2933 i casi attualmente positivi, mentre i pugliesi contagiati dal virus e in isolamento domiciliare sono 1.591.​Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.881 così divisi:1.268 nella Provincia di Bari;361 nella Provincia di Bat;535 nella Provincia di Brindisi;969 nella Provincia di Foggia;466 nella Provincia di Lecce;253 nella Provincia di Taranto;27 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA