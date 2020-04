Puglia, 127 nuovi casi ma raddoppiano i tamponi: trend in calo. Preoccupa il nord della regione. Balzo dei guariti: 134 (+21)

Ultimo aggiornamento: 17:46

Torna ad aumentare la curva dei nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Puglia : sono 127. Ma aumenta anche il numero dei tamponi, mai così alto, cosa che conferma la tendenza in calo del rapporto positivi/tamponi: scende dal 6,98% di ieri al 6,42% di oggi. Lo rende noto il bollettino epidemiologico della Regione.Sui 1.979 test (cifra record dall'inizio dell'infezione) effettuati nelle diverse province pugliesi, dunque, sono risultati positivi 127 casi, così suddivisi:17 nella Provincia di Bari;39 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi;41 nella Provincia di Foggia;10 nella Provincia di Lecce;8 nella Provincia di Taranto;1 fuori regioneSono stati registrati oggi 13 decessi: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 2 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 22.059 test.Sono 134 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.444 così divisi:807 nella Provincia di Bari;177 nella Provincia di Bat;257 nella Provincia di Brindisi;605 nella Provincia di Foggia;378 nella Provincia di Lecce;190 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.