Autorizzati quattro nuovi impianti agrivoltaici in Puglia

Il Consiglio dei ministri ha espresso il parere favorevole, con valore di valutazione di impatto ambientale (Via), in merito ai progetti relativi alla realizzazione di quattro impianti agrivoltaici in Puglia.

Gli impianti autorizzati

L'annuncio si legge nel comunicato finale del Cdm cui ha partecipato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, appositamente invitato. Nel dettaglio sono stati autorizzati: