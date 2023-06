Sguardo profondo, una bellezza mediterranea e un talento riconosciuti anche Oltreoceano, Claudia Potenza, attrice pugliese classe 1981, spazia tra ruoli drammatici e parti ironiche in cui emerge la sua versatilità.

Dopo aver studiato recitazione a Roma ed essersi formata in teatro, ha fatto il suo esordio al cinema nel 2010 con il film Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo. Nel 2011 ha partecipato sia al live che alla trasmissione di Resto Umile World Show di Checco Zalone, per poi prendere parte, l’anno successivo, al film Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek e alla serie tv Il clan dei camorristi. Nel 2015 in Era D’Estate ha interpretato Agnese Borsellino, mentre l’anno successivo ha vinto il premio speciale per l’interpretazione ai Nastri D’Argento per il film Monte di Amir Naderi. Tra il 2018 e il 2022 tanti i progetti televisivi, tra cui la serie La Compagnia del Cigno di Ivan Cotroneo e la mini serie thriller Non Mentire di Gianluca Maria Tavarelli. Al cinema in primavera era cnella nuova commedia corale di Fausto Brizzi Da Grandi e nella seconda stagione di Vita da Carlo (era presente anche nella prima). Sarà inoltre protagonista del film Madame Luna, del regista internazionale Daniel Espinosa.

Claudia, si è mai regalata momenti di shopping sfrenato?

«Molto spesso! Poi devo fare i conti con i sensi di colpa, ma passo anche lunghi periodi senza comprare nulla».

Cosa acquista?

«Compro abiti solitamente. Nell’ultimo periodo, però, sono innamorata dei blazer oversize».

Che rapporto ha con la moda?

«Incostante: a volte lo governo, altre lo subisco, spesso lo respiro».

Qual è il suo stile?

«Non saprei ben definirlo, spesso fantastico nei miei vestiti con la mente. Adoro l’oversize, ma spesso mi piace anche tornare agli anni 70’ o 80’. Sono affascinata da tutto il vintage».

Lei è attrice: gli abiti secondo lei sono qualcosa che definisce l'immagine o hanno il potere di lanciare dei messaggi, un po' come faceva anche la Westwood?

«Un abito parla molto e può lanciare messaggi soprattutto se lavori in questo ambito. Ognuno ha il suo linguaggio e non ne ha solo uno. Io cambio molto nel tempo, seguo delle evoluzioni. Vado avanti, poi torno indietro».

Come le piace vestire?

«Seguo molto gli stati d'animo. Mi piacciono le spalle strutturate, le camicie, i pantaloni larghi».

Che rapporto ha con il suo corpo?

«Non è una domanda semplice, ho un rapporto che provo a capire ogni giorno. A volte sguazzo in una grande bugia e a volte sono più in ascolto del mio corpo. Diciamo che questa fresca maturità comincia a piacermi molto».

Ha una parte che le piace valorizzare?

«Collo e décolleté». Si sente più sensuale o goffa? «È una costante, appena mi vedo sensuale divento goffa. La sensualità è anche naturalezza».

Ha un indumento che non indosserebbe mai?

«I leggins di pelle, a meno che non debba metterli sul set per un ruolo».

Attualmente quali sono i capi e gli accessori chiave del suo guardaroba?

«Tutto ciò che quando mi sveglio decido di indossare. Tendenzialmente direi, in estate, sandali, camicie vintage, e giacca oversize, mentre in inverno giubbotto sportivi e impermeabili, Chelsea boots. Poi c'è l'accessorio 4 stagioni, la borsa tolfa».

E uno che usa nelle giornate no?

«Quando capitano il mio look è confortevole, composto da pantalone largo e scarpe da ginnastica».

Scarpe: alte o basse?

«Dipende dalla giornata e dall’umore: amo la sensualità dei sandali ma anche la comodità delle sneakers».

C'è qualche indumento a cui è particolarmente legata?

«Un paio di jeans viola che ho indossato nel mio primo film. In barba a tutte le dicerie contro questo colore che per gli artisti porterebbe sfiga, a me ha dato un'incredibile fortuna».

Lei è da bikini o costume intero?

«Costume intero forever. Lo amo pazzamente. in vacanza lo uso anche come body su gonne e pantaloni ampi».

Quale sarà il suo prossimo acquisto fashion?

«Non ne ho idea, probabilmente del vintage. Ho imparato a pensare al presente, ma quando sarà,spero di indossarlo, chiudere gli occhi e di sentirmi giusta».

NELL'ARMADIO...

Camicia Vintage

«Tra i pezzi immancabili del mio guardaroba ci sono le camicie vintage di brand intramontabili. Vado a caccia nei mercatini per trovarle, hanno carattere, raccontano una storia. Adoro quelle anni '80».

Sandali

«Mi piace la comodità ma, in estate, non resisto alla bellezza dei sandali, quelli che scoprono il piede, magari con un tacco medio, che può essere il giusto compromesso tra sensualità e comfort».

Borsa

«La classica Tolfa è la borsa del mio cuore, un'icona senza tempo a cui non posso rinunciare. Di cuoio, con la tracolla, indossata sia su abiti che su jeans e semplici t-shirt, ha sempre il suo fascino ribelle e insieme glamour».

Costume

«Amo pazzamente i costumi interi. Trovo siano chic, comodi e in grado di esaltare le forme, soprattutto per chi, come me, vuol valorizzare collo e decolleté. Adoro poi la loro versatilità: basta abbinarli ad un pareo e si è perfette in spiaggia anche per l'aperitivo».