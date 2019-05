Due pedoni investiti in poche ore: traffico a singhiozzo lungo i viali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pedone investito in viale Japigia, all'altezza del comando di Polizia Municipale. Il traffico è bloccato.Un'ora prima, un altro pedone - una ragazza di 17 anni - è stato investito lungo via San Nicola, ma fortunamente non ci sono state gravi conseguenze. La giovane si trova in ospedale per una Tac di controllo.Aggiornamenti nei prossimi minuti.