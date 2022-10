Maltempo nel Salento: allagamenti e disagi in vari Comuni. Un uomo perde controllo dell'auto e va sbattere contro un muro

Disagi per il maltempo in tutto il Salento. La copiosa pioggia caduta in queste ore ha allagato diverse arterie stradali dei centri urbani creando non pochi problemi alla circolazione a causa di incidenti, per fortuna di lieve entità, rallentamenti e blocchi stradali.

Nel sud Salento, tra le zone più colpite i comuni di Tuglie e Parabita dove l’elevata quantità di acqua caduta ha bloccato diverse auto per strada. Diversi le griglie e i tombini saltati con effetto geyser dall’asfalto. Nell’area jonica, a Gallipoli, allagato il lungomare. Qualche disagio registrato anche a Galatina, Salice Salentino e Casarano, dove il maltempo ha mandato in tilt alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica. Numerosi allagamenti si sono registrati anche a Matino dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilitsa rimasto bloccato a causa della strada allagata.



A Copertino invece intorno alle 15, la prima pioggia caduta ha reso le strade viscide e pericolose da percorrere. Un anziano alla guida di un Mercedes, su via Antonio Quarta, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere prima contro alcune auto parcheggiate e poi in testa coda si è bloccato di traverso sulla strada. Sul posto per i rilievi e ristabilire il corretto transito stradale sono intervenuti carabinieri e polizia locale.