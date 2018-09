Lutto nel mondo del vino: scomparso a 44 anni noto rappresentante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Facebook è una pioggia di commenti di commiato e di frasi tenere all'indirizzo di Rino Monaco, il rappresentante di vini trovato senza vita nelle scorse ore nella sua casa di Cavallino.L'uomo, che aveva 44 anni ed era padre di una bambina, era originario di Ceglie Messapica ma viveva da tempo in provincia di Lecce. Molto conosciuto nel settore della ristorazione e della vitivinicoltura, tanto che alcune delle aziende del settore hanno annullato le serate previste in segno di lutto per la sua morte, Rino Monaco godeva anche di una particolare stima da parte degli amici. In tanti, in queste ore di dolore e sconforto, ne hanno ricordato sensibilità e bontà d'animo.