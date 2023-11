Scritta blasfema all'ingresso della chiesa: la condanna dell'arcivescovo

Unacomparsa proprio all'ingresso dellad Maria Santissima Addolorata di. Qualcuno ha utilizzato un pennarello bianco per scrivere imprecazioni su una colonna grigia. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi della comunità del paese in provincia di Lecce e che ildi Lecce, Michele Seccia condanna con fermezza: «Quello che è successo - dice l’arcivescovo di Lecce - lascia tanta amarezza. Ma oltre alla dura condanna di un simile gesto sconsiderato e offensivo, anche per chi ha realizzato quella scritta così brutale, è il momento anche di riflettere e di interrogarsi. La mia vicinanza personale e affettuosa, e la solidarietà della diocesi al parroco don Francesco Morelli e all’intera comunità. È un gesto che ci ricorda che la missione educativa dei ragazzi e degli adolescenti è una missione che chiama in causa tutti: famiglie, parrocchie, istituzioni, scuole. La bellezza del futuro dipende dalla capacità di costruire tutti insieme un sistema di valori, di educazione e rispetto. Su questo c’è molta strada da fare: facciamola insieme collaborando tutti per il bene e il futuro dei nostri ragazzi - conclude l'arcivescovo -. Chi ha a cuore i ragazzi e il futuro delle giovani generazioni non minimizzi, non sottovaluti questi episodi. Bisogna tenere alta la guardia».