Inquinamento, i veleni arrivano in campagna. Allarme in 32 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arsenico, Vanadio, Berillio: sono i tre inquinanti che avvelenano il Salento. Il dato è stato ufficializzato ieri mattina in conferenza stampa da Lilt Lecce ed è figlio di Geneo, uno studio finanziato da Lilt nazionale. Sotto indagine il suolo dei 32 comuni salentini che il comitato scientifico di Lilt ha individuato sulla base dell’incidenza di patologie tumorali. Il prelievo dei campioni ha riguardato le cosiddette aree a verde, ossia terreni ormai abbandonati e che proprio per questo avrebbero dovuto presentare livelli bassi di inquinanti. Non è stato così per Arsenico, Vanadio e Berillio (quest’ultimi due sono metalli pesanti usati per lo più in metallurgia e cancerogeni per l’uomo9, mentre valori bassi sono stati registrati per le diossine con la presenza, però, di alcune particolarmente nocive alla salute. Chi inquina? La risposta è stata rimandata da Lilt a chi ha la responsabilità istituzionale di fare queste indagini, ma per le diossine è stato precisato che derivato dai gas di scarico delle automobili (diesel in testa), dalla combustione di biomasse (i sempre citati camini domestici), ma soprattutto dall’incenerimento di Cdr (Combustibile Derivato da Rifiuti) e da emissioni industriali.I campionamenti sono stati effettuati dal laboratorio Alfa di Poggiardo, mentre sulle analisi e l’elaborazione dati hanno lavorato i prof di Biologia e Ingegneria dell’Innovazione di UniSalento (Angelo Corallo, responsabile del gruppo di ricerca; Francesco Pettinato, responsabile sviluppo Dss; Antonio Calisi responsabile ecotossicologia). Le analisi per la Diossina in un centro accreditato di Ravenna. Partner del progetto la Provincia di Lecce, Asl Lecce con il Dipartimento di Prevenzione e il Registro tumori di Lecce.«Non c’è un’emergenza sanitaria – ha precisato Giovanni De Filippis, direttore del Dipartimento di Prevenzione –, ma la necessità di capire eventuali relazioni tra inquinanti e patologie tumorali. A breve presenteremo i dati dello studio sul tumore ai polmoni nei maschi e partiremo con il Progetto minore per conoscere lo stato della falda del sottosuolo».Nove le aree campionate e ognuna comprende un bacino Di comuni: 6 aree sono ad alto rischio epidemiologico, 1 a medio rischio, 2 a basso rischio. La prima area delle sette ad alto rischio comprende Zollino, Caprarica di Lecce, Calimera, Martignano, Castrì di Lecce; la seconda: Sannicola e Tuglie; la terza Sogliano Cavour, Cutrofiano, Melpignano, Maglie, Galatina; la quarta Giuggianello, Minervino di Lecce, Sanarica, Nociglia, Botrugno; la quinta Diso, Santa Cesarea Terme, Ortelle; la sesta: Morciano di Leuca, Patù, Salve, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo. A medio rischio epidemiologico c’è la settima area che comprende: Novoli, Campi Salentina, Squinzano; a basso rischio epidemiologico l’ottava area con Porto Cesareo e Leverano; la nona con Miggiano e Montesano Salentino.