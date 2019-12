Lecce vista dall'alto nel calendario 2020 dell'Aeronautica Militare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche Lecce, capitale del barocco, nelle istantanee che compongono il calendario 2020 dell’Aeronautica Militare Italiana. Nella carrellata di immagini che illustra l’Italia nelle sue migliori espressioni artistiche e monumentali, il mese di marzo è dedicato alla Puglia ed al Salento, ed i vertici dell’arma azzurra hanno pensato bene di mostrare uno scorcio di Lecce da una prospettiva del tutto privilegiata. Lo scatto infatti immortala due T-346, velivolo addestratore della forza armata, in linea volo presso il 61° Stormo dislocato sull’aeroporto di Galatina, mentre sorvolano il centro storico di Lecce. Immagine reale ed allo stesso allegorica per evidenziare e sottolineare ancora una volta quanto l’Aeronautica Militare abbia sancito, proprio attraverso la base militare di Galatina, un legame forte e profondo con l’intero Salento.Il calendario è stato presentato il 10 dicembre scorso a Roma, nella ricorrenza della Madonna di Loreto, nell’anno in cui si celebra il centenario della proclamazione della Vergine lauretana quale “Patrona degli Aeronauti”. E la sua diffusione assume un significato particolare: parte del ricavato delle vendite verrà infatti impiegato per supportare il progetto a scopo benefico “Un dono dal cielo”, voluto dalla stessa Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica per finanziare le iniziative degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma e Santobono di Napoli.Il calendario 2020 dell’Aeronautica Militare è disponibile on-line sulla vetrina Amazon dell'Aeronautica Militare Italiana.