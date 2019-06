L'auto blocca lo scivolo per disabili: il parcheggio è quello del tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE . Ancora una volta uno scivolo bloccato da un'automobile in sosta selvaggia. Ma questa volta il posto è piuttosto significativo: il tribunale di Lecce. Questa mattina, mentre all'interno erano in corso le normali attività, fuori una Bmw è stata parcheggiata per diverso tempo all'interno del parcheggio palazzo di giustizia di viale De Pietro, proprio davanti allo scivolo per il passaggio dei disabili e sulle strisce pedonali.Sul parabrezza, in bella vista, gli adesivi dell'ordine degli avvocati di Taranto e dei Lions. Come dire: nessuna categoria è immune dall'inciviltà.