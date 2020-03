Droga, armi e divise dei carabinieri: arrestato un 38enne

Nascondeva persino divise dei carabinieri, insieme ad armi, droga e un libro in cui erano segnati i nomi dei clienti. Per questo i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Lecce hanno arrestato il 38enne Graziano De Fabrizio, di Merine (frazione di Lizzanello). Il 38enne è stato coinvolto anche in diverse indagini antidroga, da “Animal house” a “Network” (che lo ha, però, visto assolto).



La perquisizione si è concentrata su un terrazzo dal quale si accedeva dalla finestra della camera da letto. E' qui che i militari hanno rinvenuto un involucro di cellophane con 115 grammi di cocaina; una pistola Beretta con matricola abrasa munita di caricatore con cinque proiettili; un bilancino di precisione e un foglio manoscritto riportante sui due lati sonne di denaro e nomi. Non solo. I carabinieri hanno recuperato anche ottomila e 500 euro, ritenuto provento del traffico di droga, e poi una giacca e una divisa dei carabinieri con quattro porta abiti sempre dell’Arma. Tutto è ora sotto sequestro.

Su disposizione del pm di turno, il sostituto procuratore Alessandro Prontera, il 38enne è stato accompagnato in carcere dove nelle prossime ore si celebrerà l’udienza di convalida alla presenza del suo avvocato Salvatore De Mitri. © RIPRODUZIONE RISERVATA