Dal sindaco ai Vigili del Fuoco, l'addio degli amici sul web: «Ciao Luca»

LECCE - La notizia della morte di Luca Capoccia, "re" dei cornetti, apprezzato fotografo, ma soprattutto persona di gran cuore, avvenuta questa notte in un incidente stradale, ha scosso i tanti che in questi anni avevano avuto modo di conoscere il 44enne leccese.Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, dove i più si dicono increduli e ne ricordano il buon carattere. Tra i post d'addio si trovano anche quello toccante del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che solo pochi giorni fa aveva premiato la sua azienda.Ma anche i Vigli del Fuoco di Lecce gli hanno voluto rendere omaggio con un post in cui ricordavano la sua abitudine di portare al comando i cornetti caldi anche in quelle notti di festa in cui tocca solo ad alcuni restare al lavoro. E poi in tanti, tra i giornalisti, i fotografi, i cameramen, artisti, gestori di locali e il popolo della notte, che all'alba era abituato a rendere più dolce il giorno appena iniziato nella sua storica cornetteria.