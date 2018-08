Bono Vox, la star si gode Gallipoli: “pizzicato” al Mare Chiaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIPOLI - Il calo del turismo di massa sarà anche stato consistente ma la fama della città bella non sembra affatto offuscato presso i vip. L'ultimo in ordine di tempo è la star internazionale Bono Vox che da ieri continua ad essere avvistata per le viuzze cittadina e si concede a selfie e autografi. Eccolo con la moglie e lo staff del ristorante Mare Chiaro, dove si è fermato a pranzo per un menù a base di gamberi e scampi crudi e paccheri all'aragosta.