Auto in fiamme a Lecce: 167 ancora nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno le indagini a stabilire la natura dell'incendio che, la scorsa notte, nella zona 167 di Lecce, ha interessato la vettura di un pensionato.Le fiamme sono divampate attorno all'una in piazzale Sondrio ed hanno avvolto in breve tempo la Mercedes di un uomo residente nella zona.Sul posto, attirati dall'allarme lanciato dagli altri residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco per comando provinciale di Lecce, per spegnere il rogo e chiarire le cause che lo avevano innescato.Il sopralluogo eseguito insieme agli agenti di polizia, tuttavia, non avrebbe consentito di stabilire con esattezza i motivi all'origine dell'incendio. Le indagini sono in corso.