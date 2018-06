Con l'auto fuori strada, ragazzo perde la milza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cutrofiano. Esce di strada nella notte e finisce in ospedale in prognosi riservata. L'incidente è accaduto intorno a mezzanotte in una strada periferica di Cutrofiano. Vittima un giovane di appena 19 anni, di Soleto. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasprotato in codice rosso presso il Vito Fazzi di Lecce, dove i medici, a causa di una grave emorragia interna sono stati costretti ad asportare la milza allo sfortunato automobilista che, come da prassi, è stato anche sottoposto ai test per alcol e droga con esiti negativi.