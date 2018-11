Tuglie e Aradeo: scia di fuoco nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Mini Cooper è stata distrutta dalle fiamme nella notte appena trascorsa. L' ennesimo incendio si è verificato, alle 4,30, in via Trento all' altezza del civico 67. Per i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti a domare il rogo non vi sarebbero tracce di dolo. Le indagini però non escludono alcuna ipotesi soprattutto perché il 15 ottobre scorso lungo la stessa strada un altro incendio ha distrutto una vettura in sosta. Le indagini stabiliranno quindi eventuali collegamenti tra i due episodi.Anche ad Aradeo, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti per domare un incendio che ha danneggiato una vettura. L'episodio si è verificato in via Leonardo Da Vinci, poco dopo l'una.