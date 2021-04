Prova a recuperare l'aquilone del figlio e cade nel dirupo: è grave

Un volo di 8, forse 10 metri dal dirupo: poteva costargli la vita il tentativo di recuperare l'aquilone del figlio rimasto impigliato in un cespuglio. Un 45 enne di Felline, paesino del Basso Salento, ne è uscito con un trauma cranico e alcune fatture in varie parti del corpo. Portato d'urgenza in ospedale, ma per fortuna fuori pericolo.

Sulla collina con il figlioletto

L'episodio intorno alle 17 di ieri. Stando alla ricostruzione dei vigili del fuoco di Lecce, Ugento e Gallipoli e dal personale del Saf intervenuto insieme con carabinieri e agenti di Polizia locale, l'uomo si trovava con altre persone in località Madonna dell'Alto, territorio del comune di Alliste, per festeggiare la ricorrenza legata, appunto, alla Madonna, con il volo degli aquiloni. Ad un certo l'aquilone colorato del figlio è rimasto incagliato tra gli arbusti a pochi passi dal dirupo. Il 45enne ha così tentato di liberare l'aquilone ma nel farlo avrebbe messo un piede in fallo precipitando giù. Per fortuna la caduta, in quella zona piuttosto impervia, è stata attutita dalla vegetazione.

Il rucupero dei vigili del fuoco

Non è stato semplice, per i pompieri, recuperare l'uomo precipato per una decina di metri. I caschi rossi hanno dovuto lavorare più di tre ore per porterlo portare in salvo con un delicato intervento di salvataggio. Poi, l'uomo è stato caricato sull'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le cure del caso. Non è in pericolo in vita, ma ci vorranno alcune settimane perchè possa pienamente recuperare.