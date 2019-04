Adescava ragazzine: nei guai un preparatore atletico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adescamento di minori e atti sessuali con minorenne sono le accuse rivolte dalla Procura a un 20enne residente in un Comune salentino, di professione preparatore atletico. L'inchiesta, condotta dal pm Stefania Mininni, si potrebbe anche allargare: la pm infatti ha dato incarico al consulente informatico Silverio Greco di passare al setaccio il cellulare del 20enne per scovare eventuali foto e video di altre minorenni, che potrebbero essere state adescate dal giovane sportivo.A far partire l'inchiesta, la denuncia della madre di una 12enne, compaesana del preparatore atletico, sul telefono della quale la donna ha scoperto foto e video osè. Il segno tangibile, per la madre, di una relazione virtuale nata - dalle prime informazioni - a ottobre dell'anno scorso. La minore e i suoi genitori sono assistiti dall’avvocato Laura Minosi.