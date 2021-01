Addio strade dissestate. Quartiere per quartiere: via ai lavori, ecco l'elenco

Asfalto da rifare in mezza città, c'è l'ok al piano per le strade da mettere in sicurezza. Con l'elenco dettagliato atteso da tempo e che ora è stato messo nero su bianco con il via libera ai progetti esecutivi. Per i cantieri bisognerà aspettare l'affidamento alle ditte: iter rapidi, dicono dal Comune, e cronoprogramma che prenderà corpo nei prossimi giorni.



Entro il 20 gennaio partirà il primo maxi cantiere della tangenziale Est, ma è nei quartieri che è concentrata alta l'attenzione. Borgo San Nicola, Santa Rosa, Salesiani, San Sabino, zona Mazzini e zona via Leuca: sono le aree interessate dai lavori stradali per l'eliminazione di quello che tecnicamente viene definito come dissesto idrogeologico. E, dunque, avvallamenti, cedimenti e buche varie: le priorità per la messa in sicurezza a fronte di lamentele e segnalazioni piuttosto diffuse in città.

Ma torniamo ai progetti. Dopo aver approvato quello relativo ad alcuni tratti della tangenziale Est, l'amministrazione comunale ha approvato con delibera di giunta il secondo e il terzo dei cinque maxi piani finanziati per complessivi 5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno. In entrambi i casi si parte dalla necessità di effettuare inderogabili opere di manutenzione finalizzate a ripristinare le originarie condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale si legge nella delibera - mantenendo, nel contempo, condizioni di sicurezza delle varie strutture stradali lungo alcune aree di circolazione.

Il Comune ha necessità di risolvere il mancato deflusso delle acque meteoriche determinato da vari cedimenti e avvallamenti stradali che non consentono alle acque piovane di defluire e giungere alle caditoie di fognatura bianca. Anche in questo caso - così come previsto per la tangenziale Est - gli interventi previsti sono articolati: le ruspe lavoreranno in aree in cui si registrano spesso numerosi disagi e criticità causati dalla pioggia come l'intasamento dei canali di scolo, sfaldamento della pavimentazione e avvallamenti che hanno compromesso l'assetto delle strade.

Per la tranche di Borgo San Nicola, Santa Rosa e Salesiani la mappa degli interventi comprende via Sidoti, via Elmo Serafino, via Teocrito, via Petrarca, via Pietro Micheli, via Quintino Sella, via Dei Palumbo, via Amilcare Foscarini, via Isarco, via Marinosci, via Reno, Piazza Indipendenza, via Giustino Fortunato, via Bormida, via Rapolla, via Carlo Goldoni, via Marzabotto, via Giammatteo, via Calore, via Tevere, via Elmo Serafino, via Teocrito, via Petrarca, via Pietro Micheli, via Quintino Sella, via Dei Palumbo, via Amilcare Foscarini, via Isarco, via Marinosci, via Reno, via Giustino Fortunato, via Bormida, via Carlo Goldoni.

Per la tranche di zona Mazzini, invece, si interverrà in via Ulderico Botti, via Nizza, via Dogali, via Foscarini, via Oronzo Massa, via Guglielmotto d'Otranto, via Forlanini, via Padre Bonaventura Lama, via Cataldo Antonio Mannarino, via Casotti, via Tafuro, via Leonardo Da Vinci, via Camassa, viale Della Libertà, via Luigi Corvaglia, via Pascquale Micelli, via Jacopo della Quercia, via Rosa Luxemburg, viale Giacomo Leopardi, viale Japigia, via Nizza, via Dogali.

La tipologia di interventi riguarda la ricostruzione dei tratti di asfalto interessati da cedimenti e sfaldamenti della sede bitumata, la ricostruzione dei marciapiedi e il rifacimento della segnaletica stradale.

Ma non finisce qui. Come si diceva, sono previsti altri due progetti, già finanziati, per l'eliminazione del rischio idrogeologico. I cantieri interesseranno la zona Ferrovia, Casermette e Rudiae, e la Lecce-Arnesano. Anche per ciascuna di queste aree è stato valutato un investimento di un milione di euro.

