Addio all'imprenditore Sabato, "re" delle cucine

MIGGIANO - Si è spento a 97 anni, Federico Sabato, "re" salentino delle cucine componibili, fu il primo a fondare un’a Spa nel Sud Salento dando lavoro a 140 persone.Persona umile e discreta, conosciuta e amata non solo nel suo paese, Miggiano, ma in tutta la provincia di Lecce, lascia dietro di sé una notevole eredità umana. Emigrante a Milano, ebbe a che fare con delle macchine industriali prodotte all'’estero e fu in quel periodo che decise di portare questi macchinari nel Salento, a Miggiano, e dare vita alla prima fabbrica di cucine componibili arrivando ad impiegare 130-140 operai. Nel 1961 l’'azienda aprì a Miggiano prima all’'interno del paese poi crescendo si traferì in un capannone nella zona industriale sulla via provinciale per Specchia mantenendo sempre una gestione di tipo familiare giunta ormai alla terza generazione.