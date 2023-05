Bari-Cittadella, le foto più belle

Un’occasione persa. Il Bari non va oltre l’1-1 in casa contro il Cittadella e resta a -6 dal Genoa e a +7 dal Sudtirol, che ferma proprio i liguri a Bolzano. Di Benedetti al 7’ della ripresa e Maistrello al 37’ le reti che decidono il match del San Nicola, dove il Bari fa ancora fatica a far risultato con continuità contro squadre di bassa classifica. Dopo il 2-2 contro il Como arriva l’1-1 contro i veneti, immischiati nella lotta per non retrocedere. La lotta per il secondo posto è quasi compromessa definitivamente, mentre il terzo sembra in cassaforte, dopo il pari del Parma e quello del Druso. Tra i migliori ancora Benedetti, al suo secondo gol stagionale dopo quello di Brescia, non brilla Cheddira, ancora a secco.

(Flavio Insalata)