La statua di Sant'Oronzo torna in piazza. «Chi passa per la piazza, in particolare tra i turisti, resta affascinato dallo spettacolo che scorge nei pressi del Sedile». È proprio lì che la copia statua di Sant'Oronzo da giovedì pomeriggio attende pazientemente di tornare "a casa". Sulla colonna, dopo cinque anni di "assenza" del patrono dalla sua dimora. In alto, nel cielo di Lecce.