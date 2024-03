Salento, omicidio di mala: ucciso in pieno giorno un uomo di 32 anni

Un omicidio in pieno giorno a Casarano. Verso le ore 11,15 alcuni sconosciuti hanno sparato e ammazzato Antonio Afendi, 32 anni, pregiudicato. L'omicidio è avvenuto in piazza Petracca, zona nota come "i portici", in pieno giorno con i negozi e i bar aperti. Afendi, il 25 ottobre 2019, era già scampato a un tentativo di omicidio.