Casarano, compromesso Curia-fedeli: figuranti in testa al corteo ma fuori dalla processione

Il corteo storico sfila, ma non nella processione. Alla fine si è arrivati a un compromesso per risolvere un caso che ha messo in crisi i rapporti tra la Curia vescovile e parrocchiale e gran parte dei fedeli di Casarano. Ieri sera, alla partenza della "Processione dei Misteri", i cosiddetti "figuranti" erano comunque presenti, ma sono sfilati in testa al corteo, prima della processione vera e propria. Insomma, la rappresentazione della "Via Crucis" e la processione come fossero due eventi distinti che si svolgono nello stesso luogo e nello stesso orario. Una soluzione appunto di compromesso che ha accontentato e, nello stesso tempo, ha scontentato tutti.