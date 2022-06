Maturità, al via la prova di Italiano: Pascoli e Segre le prime tracce

Tutto pronto, studenti già tra i banchi: gli esami di maturità al via con la prova di Italiano. Sette le tracce tra cui scegliere, che proprio in questi minuti sono state svelate ai maturandi.

Le tracce

Comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" e per l'analisi di un testo argomentativo «La sola colpa di essere nati» di Gherardo Colombo e Liliana Segre: queste due delle tracce appena proposte ai ragazzi che stanno per sostenere la prova scritta di italiano per la maturità. E ancora: una novella di Giovanni Verga "Nedda, Bozzetto siciliano" è una delle sette tracce proposte dal ministero dell'Istruzione ai maturandi. E ancora, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.