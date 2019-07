Sabato sera di paura: sei adolescenti falciati da un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falciati da un'auto il sabato sera: sei adolescenti, tutti di età compresa fra i 12 e i 13 anni, sono stati investiti ieri sera dall'auto guidata da un 25enne a Cerignola, in provincia di Foggia.Uno dei sei ragazzi investiti è in gravi condizioni ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il violento impatto con l'auto gli ha provocato emorragie diffuse, che hanno convinto i medici a riservarsi la prognosi ancora per qualche ora.Il 25enne si è fermato a prestare soccorso, sostenendo di non averli visti giacché l'illuminazione in quel punto della strada periferica di Cerignola - via Tiro a Segno - è scarsa. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale che hanno raccolto le testimonianze del 25enne e di alcune delle sei vittime.