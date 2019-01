Cinque giorni di angoscia per la famiglia, trovato il 15enne scomparso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura è solo un ricordo. È tornato a casa in serata Francesco, il 15enne foggiano di cui si erano perse le tracce lunedì scorso. «Il ragazzo sta bene», ha detto la madre del ragazzo che proprio ieri aveva lanciato un appello affinché il figlio facesse ritorno a casa. Francesco si trova in Questura. Gli agenti della squadra mobile lo stanno ascoltando per cercare di capire dove abbia trascorso questi ultimi cinque giorni ed eventualmente se sia stato aiutato da qualcuno. Il quindicenne è l’ultimo di sei figli. Lunedì mattina è uscito da casa dicendo semplicemente alla mamma «ci vediamo» e senza fornirle ulteriori indicazioni su dove fosse diretto. Da quel momento il suo cellulare è risultato spento o irraggiungibile. Già lo scorso 2 gennaio Francesco era scomparso. Fu ritrovato il giorno seguente da un suo amico.