Hanno investito ormai da dieci anni sui carburanti alternativi al diesel, dal gas metano liquido all’elettrico e all’idrogeno, intuendo che la transizione energetica andava affrontata per tempo e con la più ampia sostenibilità possibile. E ora che la sfida si chiama Intelligenza Artificiale l’approccio non è cambiato: «Ci troviamo di fronte a una rivoluzione senza precedenti. Il cambiamento ci sarà e noi, sia dal lato dell’imprenditoria sia da quello della società civile sia dal mondo della politica, dovremo fare la nostra parte», dice Domenico De Rosa, salernitano, ceo della Smet, leader europeo della logistica, in uno dei Dialoghi de Il mondo nuovissimo, il libro di Fabio De Felice e Roberto Race appena pubblicato per la Luiss. Non sono parole di circostanza perché il Gruppo Smet, di cui ricorre quest’anno il 77esimo anniversario dalla fondazione, è stato pioniere nella svolta green del settore ed ha promosso, tra i primi in Europa, nuove modalità di trasporto sostenibile.

I NUMERI

Era il 1947 infatti quando Domenico De Rosa, nonno dell’attuale ceo, partì da Salerno per un’avventura complicata (rilanciare la logistica nell’Italia a pezzi dopo la guerra) ma dall’esito formidabile. Lo dicono i numeri: un fatturato aggregato di circa 450 milioni di euro nel 2022, circa 2000 dipendenti tra diretti e indiretti ed un parco di veicoli di 5500 unità, 31 sedi di cui 20 in Italia e 11 all’estero, quartier generale a Paestum. Del gruppo, che negli anni ’90 ha dato forte impulso ai collegamenti intermodali marittimi, in partnership con il Gruppo Grimaldi, fanno parte numerose società: tra le altre, oltre alla Smet Spa, Cargo System (logistica e sistemi di trasporto industriale), Crm Logint (movimentazione interna di componenti automotive), Indipendent Tank Transport (trasporto di liquidi alimentari), Intermodal Fresh Logistics, Sit Logistics (logistica e trasporto automotive), Sit Rail (trasporto intermodale). Smet è specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi e di olio combustibile per altiforni e di merci pericolose, come gas criogenici, ossigeno e altri gas, nonché il trasporto di vetture per saloni o autovetture storiche. «Oggi però - dice De Rosa – ci sentiamo di dover segnalare il rischio imminente di un picco inflattivo dovuto alla guerra nel Mar Rosso e alle nuove tasse europee sul trasporto marittimo. È fondamentale che il nuovo Parlamento Europeo riesca a rivalutare l’utilità della tassazione ambientale, considerando gli impatti economici sui consumatori europei». E poi, l’IA. Smet ha fondato la startup Ait, sviluppata dalla Associazione giovani innovatori italiani guidata da Gabriele Ferrieri, per introdurre un sistema innovativo che combina intelligenza artificiale e algoritmi per ottimizzare la gestione del servizio.