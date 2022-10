La sua voce “libera” arriverà da quell’Egitto che lo aveva imprigionato per 22 lunghissimi mesi della sua giovane vita e sarà la giusta presa d’aria per aprire oggi a Lecce la nona edizione dell’arioso Festival Conversazioni sul Futuro. Patrick Zaki sarà infatti in collegamento dall’Egitto alle 18 alle Officine Cantelmo e, con lo studente dell’Università di Bologna che venne incarcerato nel suo paese come prigioniero di coscienza (e ora, in attesa di giudizio, libero, ma non di uscire dall’Egitto), prenderà il via ufficialmente la manifestazione ricchissima di eventi culturali spalmati da oggi fino a domenica 16 ottobre (tutti ad ingresso gratuito in un fitto programma da scoprire sul sito conversazionisulfuturo.it).

Patrick comparirà sullo schermo di una sala in cui, come testimonianza di memoria della partecipazione alla sua storia, saranno appesi i dieci poster vincitori del contest “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience” (promosso nel 2021 da Amnesty International Italia, Conversazioni sul futuro, Diffondiamo idee di valore e Poster For Tomorrow, e partner vari).

In programma anche Giuseppe Remuzzi, Francesco Costa e Mauro Pagani

Dopo l’overture, sempre alle Officine Cantelmo, via alle presentazioni di libri con Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri, che parlerà del suo volume “Quando i medici sbagliano. E come discuterne in pubblico” (Laterza) con Gabriele De Giorgi; seguirà l’incontro con il vicedirettore de Il Post Francesco Costa e infine con un musicista, compositore, produttore che torna nel Salento in cui per tre anni è stato Maestro Concertatore della Notte della Taranta. Si tratta di Mauro Pagani che presenterà il suo libro alle 21 dal titolo “Nove vite e dieci blues. Un’autobiografia” (Bompiani) nel quale si ripercorre anche l’esperienza con la pizzica salentina. Il musicista, compositore, autore e produttore dialogherà con Sergio Blasi con cui condivise l’epica esperienza di Melpignano; modererà Alessandra Pomarico.

In realtà già qualche ora prima comincerà il programma della maratona festivaliera divisa tra oltre 80 appuntamenti diversi, tra talk, presentazioni di libri, proiezioni, laboratori, e anche monologhi con circa 170 speaker nazionali e internazionali. Infatti sempre a Lecce, dalle 16 alle 17.30 ci sarà l’incontro all’Istituto Stomeo/Zimbalo con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva e scrittore Alberto Pellai (per Edu-Care, sezione del Festival dedicata all’educazione a cura di Boboto) e il suo libro “Tutto molto presto” (De Agostini). Si tratta di un incontro formativo, coordinato da Iliana Morelli, rivolto a docenti e genitori che ruota intorno a tematiche legate all’accelerazione dell’educazione affettiva e sessuale nell’era di internet. Alle 16.30 invece, sempre per Edu-Care ma presso la Biblioteca OgniBene prenderà il via “Storie nel vento”, un reading musicale a cura di Tobia Lamare e Cecilia Maffei, spettacolo ispirato a Bob Dylan e ad altri folk singer che coinvolgerà famiglie con bambini (progetto di Fermenti Lattici). Seguirà alle 18 l’incontro “Perché sei speciale” con Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice, dedicato agli ostacoli dei percorsi di crescita ai nostri giorni. In contemporanea parlando di ecologia e innovazione, alle 18.30 all’Auditorium del Museo Castromediano si terrà l’incontro “Abitare il futuro” con il giornalista Emanuele Bompan, il direttore creativo Paolo Casati (Studiolabo), l’architetta Francesca Volpiana, Lucia Rescio del festival Agorà Design e Piero Pelizzaro sui cambiamenti di città e territori per diventare sostenibili.

Trent'anni di piatti dei presidenti della Repubblica

Ancora dalle 18.30 a Palazzo BN appuntamento dedicato al libro “Tutti i piatti dei Presidenti. 30 anni di ricette, storie e aneddoti nelle cucine del Palazzo del Quirinale” (L’Ippocampo) della giornalista Lorenza Scalisi e della fotografa Chiara Cadeddu, condotto dal giornalista Vincenzo Sparviero e con i vini Candido (seguirà la cena con ricette del Quirinale; prenotazione al 0832 408721). Ma è solo un assaggio della prima giornata del Festival ideato e organizzato da “Diffondiamo idee di valore” con il coordinamento e la direzione artistica di Gabriella Morelli.