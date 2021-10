Brindisi, parco a rischio piena. Ok all'argine lungo il Cillarese per salvare il progetto Saca

Un argine alto tre metri che corre per circa 500 metri in parallelo al canale Cillarese, sul quale sarà possibile realizzare una pista ciclabile. Questa è la soluzione scelta da Asset, l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, per sbloccare il progetto di recupero dei capannoni ex Saca e degli orti urbani e didattici nel parco del Cillarese. L'Autorità di bacino, infatti, ha bloccato l'iter delle opere a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati