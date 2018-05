Da domani via alle modifiche al nuovo Piano della sosta: sì anche ai pass in zona rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Entrano in vigore da domani le prime modifiche al nuovo Piano della sosta, al quale i brindisini hanno dovuto abituarsi a partire dallo scorso 1 febbraio e che fin da subito ha creato molte proteste. La maggior parte delle quali, però, alla fine sono rientrate mentre alcune di queste si sono trasformate in modifiche al Piano. Le stesse modifiche che entrano in vigore a partire dalla mezzanotte di domani.Si comincia con l’area demaniale, lato banchine, compreso tra gli uffici brindisini dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale ed il varco della Ztl Lungomare. Fino ad oggi, infatti, quegli stalli erano in zona arancione, dunque gratuiti ma con disco orario. Da domani in poi, invece, torneranno ad essere strisce bianche a tutti gli effetti, dunque gratis senza alcun limite di tempo.I residenti delle Zone a traffico limitato, invece, avevano chiesto la possibilità di acquistare un pass anche per la seconda auto. Possibilità che l’amministrazione ha deciso di concedere. Da domani, dunque, i residenti potranno richiedere il permesso anche per la seconda auto del nucleo familiare, in aggiunta a quello già ottenuto per la prima. Le modalità ed il costo di emissione saranno uguali a quelli dei pass per i residenti della altre aree del centro, vale a dire 30 euro al mese più 10 euro per l’istruzione della pratica ed il rilascio del titolo. Il secondo abbonamento potrà essere utilizzato sia nelle Ztl che in tutte le strisce blu del centro storico.Un’altra richiesta che era stata avanzata era quella che riguardava i diversamente abili. Pur avendo a disposizione un numero superiore a quello previsto dalla legge di stalli riservati, infatti, molti non riuscivano a trovare un posto utile. E così, il commissario ed i tecnici di palazzo di città hanno deciso di «autorizzare la sosta delle persone diversamente abili sulle aree a pagamento, in aggiunta a quelle già destinate allo scopo, ad un costo agevolato». Anche in questo caso, gli aventi diritto dovranno richiedere un apposito abbonamento, riservato esclusivamente ai titolari del contrassegno per disabili, da utilizzare in tutte le aree a pagamento del centro storico, escluse la zona rossa e le Ztl. I costi saranno uguali a quelli per il rilascio dei pass residenti per la zona blu, vale a dire 60 euro all’anno più dieci euro per i costi di istruzione pratica.Infine, forse la richiesta più sentita, ovvero quella rivolta al commissario Santi Giuffrè dai residenti della zona rossa, quella ad alta rotazione nella quale parcheggiare costa un euro per la prima ora e due euro per ogni ora successiva. I residenti di questa area circoscritta, che si trova sostanzialmente tutta intorno al municipio, fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di acquistare un pass come invece i residenti del resto del centro, comprese perfino le Ztl.E così, dopo tante richieste, il Comune ha ritenuto di accontentarli. I residenti della zona rossa, dunque, potranno parcheggiare nei dintorni delle loro abitazioni previo acquisto dell’apposito pass, che costerà come quello dei residenti delle Ztl vale a dire 90 euro all’anno, più dieci di istruzione pratica, contro i 60 di chi risiede in zona blu. A differenza di chi abita in altre aree, tuttavia, non potranno avere diritto anche all’abbonamento per l’eventuale seconda auto. In particolare, ad essere interessati dal provvedimento, sono esclusivamente i residenti di via Fornari, vico Scalese, via Palma, Via Sant’Ippolito, largo Concordia, via della Maddalena, via Marco Pacuvio, piazzetta Durano, piazza Sedile, vico Municipio, piazza Matteotti, via Casimiro, via Rubini, via Consiglio, via Amena, via Assennato, via San Nicolicchio, via De Muscettola, vico Seminario, via Duomo e via Santi