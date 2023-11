Sfruttava una giovane prostituta: arrestato un 23enne

Avrebbe sfruttato una giovane prostituta. Così i carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione di specifici servizi, che rientrano tra le attività disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi hanno arrestato un 23enne di nazionalità bulgara, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. In particolare, i militari, nei giorni scorsi, hanno notato un’autovettura percorrere più volte lo stesso tratto di strada, in direzione di una località prossima alla Statale 7.

Le indagini

Al termine di prolungati servizi di osservazione, i militari hanno documentato come il conducente, dopo aver raggiunto il luogo prestabilito, facesse scendere dal veicolo una giovane donna per poi riprenderla dopo qualche ora e accompagnarla presso una abitazione.

Le indagini hanno consentito di identificare il 23enne, cittadino di nazionalità bulgara e altresì di accertare che tali spostamenti sospetti consistevano nell’accompagnare la donna dal domicilio al luogo dove la stessa esercitava l’attività di meretrice. Il giovane, denunciato anche perché portava ingiustificatamente in auto alcuni coltelli, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi.