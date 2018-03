Forza Italia per la pace tra i moderati: «Confronto per un percorso comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Via libera ufficiale, da parte di Forza Italia e degli alleati centristi, all’accordo con le quattro forze restanti del Polo dei moderati. Ma anche un tentativo di recuperare i due movimenti che dai moderati si sono allontanati, vale a dire Impegno Sociale e Brindisi in Alto. All’interno del partito azzurro, tuttavia, non mancano le voci critiche rispetto all’operazione brindisina, soprattutto tra i vertici provinciali e regionali del partito.Nella serata di giovedì, proprio nella sede di Forza Italia, si sono riuniti i rappresentanti del partito azzurro insieme agli alleati di Noi Centro, Brindisi Prima di Tutto, Democratici per Brindisi e Partito Repubblicano. All’ordine del giorno dell’incontro c’era la necessità di discutere e approfondire i tempi riguardanti la prossima competizione elettorale, aspetti programmatici compresi.Il coordinatore cittadino Ernestina Sicilia, tra le altre cose, ha informato gli alleati dell’incontro avuto qualche giorno fa con la delegazione di Alternativa Popolare, Udc, Coerenti per Brindisi e Noi per l’Italia, composta dal coordinatore cittadino dell’Udc Raffaele Iaia e dal coordinatore cittadino di Ap Teorodo Pierri.«Le ragioni dell’incontro - si legge nella nota diramata dalla segreteria cittadina di Forza Italia - sono state condivise dagli alleati e ritenute necessarie per poter giungere alla soluzione dei problemi della città e della sua governabilità».Ma c’è dell’altro. Azzurri e centristi, infatti, ritengono di poter recuperare – o comunque ritengono necessario almeno provarci - i rapporti con Impegno Sociale e Brindisi in Alto, che hanno abbandonato polemicamente il tavolo dei moderati a causa del tentativo di alcuni di accelerare i tempi sulla nomina di uno o più nomi da sottoporre a Forza Italia ed ai centristi come candidato sindaco. Un tentativo, aveva spiegato Nando Marino in conferenza stampa subito dopo la rottura, che rappresentava una mancanza di rispetto nei confronti dei futuri alleati di Forza Italia.