Undici auto blu con altrettanti autisti: il Comune di Brindisi supera persino Napoli

Undici auto blu per undici autisti. È questo il risultato relativo a Brindisi che è emerso dal censimento delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni italiane. L’aspetto che desta maggiore interesse tra gli analisti, sempre per quel che riguarda il capoluogo di provincia brindisini, non è tanto il numero assoluto dei mezzi a disposizione dei vari amministratori ma il fatto che per ogni autovettura ci sia un autista, una persona pagata per guidare esclusivamente quell’auto e solo quella, destinata a trasportare solo un determinato amministratore.I dati derivano da un censimento stilato dal Ministero della P.A. sulle auto blu di servizio delle pubbliche amministrazioni: lo studio è stato effettuato interpellando direttamente le amministrazioni delle città capoluogo che hanno fornito la situazione relativa al parco macchine a disposizione, almeno nella stragrande maggioranza dei casi.In altre realtà, anche più grandi di Brindisi, le cose vanno diversamente: fra i capoluoghi italiani, ad esempio, Torino è la città col maggior numero di auto blu, ben 233; la Capitale, invece, si ferma ad “appena” 139. La classifica, però, si capovolge se si considerano le vetture di servizio con autista, anche se non a uso esclusivo: in questo caso, Roma sorpassa il capoluogo piemontese, con 124 a Roma contro le appena 2 di Torino. Le due metropoli, però, non dichiarano neppure una vettura a uso esclusivo con autista, a differenza di Brindisi che “vanta” un rapporto di 1:1 tra mezzi e piloti.