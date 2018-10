Due rapine in quattro giorni: arrestato a Trani un 23enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due rapine in quattro giorni. Di questo è accusato un 23enne di Trani, Spiridione Patruno, con precedenti penali, arrestato in esecuzione di due differenti ordinanze di custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini compiute da agenti del locale commissariato di polizia, Patruno sarebbe il responsabile della rapina compiuta l’11 ottobre scorso ai danni del dipendente di una sala slot dal quale, sotto la minaccia di un taglierino, si è fatto consegnare 950 euro. Tre giorni dopo, il 15 ottobre, armato di un coltello, è accusato di essersi avvicinato a un benzinaio con il pretesto di effettuare un rifornimento di carburante, per poi costringerlo a farsi consegnare il contante, 134 euro.