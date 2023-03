Uccise la truccatrice Anna Costanzo, dopo 13 anni torna libero l'ex fidanzato

Ha scontato la sua pena in carcere ed è tornato libero Alessandro Angelillo, 49 anni, l’assassino ed ex fidanzato di Anna Costanzo, la truccatrice del teatro Petruzzelli di Bari uccisa la notte tra il 10 e l’11 luglio 2009 nella sua casa a San Girolamo. Angelillo era stato condannato a 16 anni e 6 mesi nel 2009, il 9 marzo è uscito dal carcere per fine pena.

L'omicidio

Secondo la ricostruzione, Angelillo non accettò la fine della relazione con Anna Costanzo e la uccise. Fu subito ritenuto il principale sospettato. In primo grado il gup inflisse 30 anni di reclusione per omicidio volontario pluriaggravato, dalla premeditazione e dalla crudeltà. A ottobre 2012 la Corte di Assise di Appello dimezzò quasi la condanna, escludendo l’aggravante della crudeltà, e riducendo la pena a 16 anni e 6 mesi di reclusione, poi confermati dalla Cassazione a febbraio 2014.

Quando, qualche giorno fa, ha terminato di scontare la pena irrevocabile per l’omicidio della truccatrice, si è trovato a dover affrontare un nuovo processo per la presunta violazione di una misura, il divieto di avvicinamento ad un’altra ex fidanzata, che, secondo la difesa, avrebbero dovuto revocargli da tempo dal momento che risaliva al 2009 e che dai reati che avevano portato al provvedimento cautelare era stato del tutto scagionato già nel 2011.