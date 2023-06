Sottomarino disperso Titan, scadute le 96 ore di ossigeno. Gli esperti: se trovato servirebbero 4 ore per recuperarlo

Sottomarino disperso, diretta oggi 22 giugno: ricerche estese a una zona più ampia.

di Mauro Evangelisti

Il tempo passa inesorabile. Le speranze di salvare le cinque persone a bordo del sommergibile disperso nel nord dell'Atlantico, al largo del Canada, diminuiscono drammaticamente. Ieri le boe sonar hanno rilevato un rumore cadenzato, dei tonfi che si percepivano ogni 30 minuti. Questo fa ipotizzare che chi si trova nel sommergibile stia tentando di comunicare con dei colpi. Ulteriore ricerche, però, non hanno dato risultati. Ha confermato nel briefing di ieri il comandante della Guardia costiera, Jamie Frederick: «Anche l'aereo canadese P-3 ha raccolto i rumori. Ma non abbiamo certezze sulla loro provenienza, per questo abbiamo aumentato il numero delle boe sonar. E abbiamo raddoppiato l'area delle ricerche, che è due volte più grande del Connecticut». Secondo gli esperti questa mattina alle 11 (ore italiane) finirà l'ossigeno che si stima possa esserci all'interno del Titan, il sommergibile che doveva raggiungere il relitto del Titanic, a 13 mila piedi di profondità. Anche cibo e acqua stanno scarseggiando. Per salire a bordo i passeggeri hanno pagato un biglietto da 250mila euro. Nel Titan, oltre a Stockton Rush, 61 anni, amministratore delegato di Ocean Gate (la società che gestisce questo tipo di viaggio), ci sono Paul-Henry Nargeolet, 77, ex sommozzatore della Marina francese, l'esploratore britannico Hamish Harding, 58 anni, protagonista di numerose imprese, il miliardario pakistano Shahzada Dawood, 48 anni, e il figlio Suleman, studente di 19.

INCOGNITE

Il Titan è un mini-sottomarino realizzato in fibra di carbonio e titanio. Il produttore, Ocean Gate, non lo ha mai sottoposto alle procedure di certificazione. Ufficialmente non per risparmiare il denaro necessario ma perché sarebbe stato necessario troppo tempo. Ma in più occasioni erano stati sollevati dubbi sull'affidabilità del Titan. David Lochridge è un pilota e sommozzatore che dal 2015 lavora sul progetto, in particolare nel 2018 era stato nominato direttore delle operazioni marittime. Era stato però cacciato proprio perché aveva segnalato il rischio che il Titan non fosse sicuro. Nel corso di una causa in tribunale (Ocean Gate lo aveva denunciato per avere violato il patto di riservatezza) è stato rivelato che Lochridge «aveva espresso preoccupazioni verbali», ma non era stato ascoltato. Aveva chiesto che venissero condotti «test critici», che secondo lui non sono mai stati eseguiti; il portello di osservazione è stato realizzato per resistere a una pressione di 130 bar (a 1.300 metri sott'acqua), mentre il progetto prevede di scendere a una profondità di 3.800, con una pressione di 400 bar. Cinque anni fa anche un comitato di esperti di sommergibili aveva messo in guardia sui rischi del Titan. E Chris Brown, 61 anni, amico di Hamish Handling, dopo avere pagato l'anticipo per partecipare alla missione, ha deciso di tirarsi indietro preoccupato per la tecnologia e i materiali utilizzati. Secondo Brown, ha raccontato The Sun, Ocean Gate «stava prendendo troppe scorciatoie». Ieri sono proseguite le ricerche delle Guardie costiere statunitense e canadese, sono arrivate numerose navi a supporto. Il tempo passa. Il pensiero va all'MH370, l'aereo della Malaysian Airlines sparito in Asia e mai ritrovato, salvo alcuni frammenti. In anni di ricerche non è stato individuato un Boeing 777, potrebbe succedere lo stesso con un sommergibile di dimensioni molto più piccole? C'è una differenza sostanziale, spiegano gli esperti: nel caso del Titan l'area della sparizione è più ristretta rispetto a quella del Boeing della Malaysian. Per questo il comandante della Guardia costiera nel briefing di ieri ha ripetuto: «Ci sono ancora speranze».