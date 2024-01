Saluto romano, la Cassazione: «È reato se integra pericolo fascista». Processo di appello bis per il caso Ramelli del 2016

Saluto romano, dalla sentenza odierna della Cassazione al caso Acca Larentia. Per il saluto romano va contestata la 'legge Scelba' sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza con cui hanno disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano il 29 aprile 2016. Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e poi condannati nel 2022. Una volta arrivato il fascicolo in Cassazione i giudici della prima sezione penale hanno investito della questione le Sezioni Unite. «La 'chiamata del presente con saluto romano' è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista e i per i giudici è idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista» si legge nella motivazione provvisoria. Gli ermellini ritengono che «a determinate condizioni può configurarsi» anche la violazione della legge Mancino che vieta «manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l' incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Per i supremi giudici il saluto romano integra il delitto previsto dall'articolo 5 della legge Scelba, «ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista». «I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge», concludono gli 'ermellinì.

Acca Larentia, oltre 10 indagati in inchiesta Procura Roma sui saluti romani: ipotesi reato apologia fascismo

LA RUSSA

«Da avvocato il presidente aveva dichiarato che attendeva con interesse di conoscere l'esito della imminente decisione a sezione riunite della Cassazione perché riteneva occorresse chiarezza». Ignazio La Russa sulla decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo di appello bis per 8 militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto durante una commemorazione a Milano nel 2016.