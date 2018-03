Imma uccisa a scuola dal marito, la figlia non sa nulla: "Mamma? Mi viene a prendere dopo, lo so"

Uccisa a scuola, ricercato il marito: si stavano separando, lui la prese a calci. Le lettere choc: "Mi farò giustizia"​

Da Imma a Laura, la strage senza fine dei femminicidi: "Tremila vittime dal 2000"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma nel dramma: la figlia diancora non sa che il papà ha sparato contro la mamma, uccidendola proprio davanti alla scuola 'Domenico Savio' di(Napoli). La bimba è infatti rimasta a scuola con le maestre, mentre i suoi compagni sono stati fatti uscire dal retro proprio per evitare che vedessero i resti di Imma a due passi dal cancello di ingresso.» - avrebbe ripetuto la bambina - «Mi ha detto che doveva andare a togliersi il gesso dal braccio. Si è fatta male, ma sta guarendo». Non sapeva nulla della tragica fine della madre, né che il corpo si trovava a terra appena fuori dalla scuola, al riparo dalla pioggia grazie a due ombrelli per evitare che le prove venissero cancellate. Intanto,è in fuga e ancora ricercato, ma la sua famiglia ha deciso di lanciargli un appello pubblico: «Saremo sempre al tuo fianco, ma devi costituirti e assumerti le tue responsabilità».