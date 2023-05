Mia Martini, Dario Baldan Bembo: «Le maldicenze? Le ha provocate anche un suo comportamento»

Dario Baldan Bembo, ospite in tv alla trasmissione Oggi è un altro giorno, ha commentato le maldicenze che giravano sulla cantante Mia Martini, ma un tratto del suo discorso non è passato inosservato. Le dichiarazioni all'interno del programma, infatti, hanno lasciato alcune perplessità per la poca chiarezza. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Le dichiarazioni scomode

L'autore della celebre canzone "L'amico è" ha dichiarato che la cantante Mia Martini avesse un'aurea di maldicenze relative al fatto che portasse sfortuna e che tutto sommato si era creata da sola con il suo comportamento:

«Non è tutto una maldicenza quello che si è detto su Mia Martini ma un po’ l’ha provocato anche un suo comportamento ma non voglio andare oltre, non voglio disonorare il grande rispetto che io ho per questa grandissima cantante e per la sua vita» - e continua- «Lei è stata una persona molto fragile, era talmente fragile che a volte si è dedicata a delle cose dove avrebbe dovuto avere più attenzione. Parlo di certi mondi dove si era appassionata che le si erano un po’ rivoltati contro».

Pare, infatti, che Baldan Bembo intendesse sostenere che la famosa Mimì si era avvicinata a dei mondi che ha definito "esoterici" e di cui era rimasta affascinata.

Questo, a detta del cantautore, le si è riversato contro.