Lewis Capaldi, gli amici e la fidanzata «curano» la sindrome di Tourette dell'artista. Chi è Ellie MacDowall, partner del cantante

Non è un bel momento per il cantante Lewis Capaldi. Il video dell'artista nel suo ultimo concerto a Glastonbury è diventato virale. Il motivo? La sindrome di Tourette, di cui soffre, ha fermato l'artista nel bel mezzo della sua esibizione canore. Il pubblico però non ha fatto mancare il suo appoggio cantando al posto di Capaldi che ha deciso di prendersi un periodo di pausa prima di ritornare sui palchi.

A sostenere il perfomer, in questo delicato momento, ci sono soprattutto gli amici e la fidanzata di Lewis. Ellie MacDowall, 23 anni, ha dichiarato: «Lewis ha bisogno di dedicare molto più tempo alla sua salute mentale e fisica».

Lewis Capaldi si ferma durante il concerto per la sindrome di Tourette, i fan cantano «Someone you loved» al posto suo

Lewis ha confermato di aver cancellato le 24 date live previste per il resto dell'anno.

L'amore dei cari è la miglior medicina

Un amico del cantante ha dichiarato:«Lewis ha bisogno di stare vicino a coloro che lo amano in questo momento ed Ellie lo sta sostenendo e confortando in questo momento davvero difficile. Lui la adora assolutamente. Lei non era a Glastonbury, ma i suoi genitori sì, insieme alla sua "squadra" di supporto. Non appena è tornato a casa, Ellie era lì a supportarlo».

Chi è Ellie MacDowall

Attrice, cantante e ballerina.

Ellie MacDowal è un talento a 360°.

La 23enne londinese interpreterà la figlia di Cary Grant (in Archie, ndr.), Jennifer. Si è diplomata alla MGA Academy of Performing Arts nel 2020. Ellie ha studiato danza per tre anni ed è ora un'abile ballerina professionista. Ha un canale YouTube con più di 700 iscritti in cui ha condiviso alcune delle sue incredibili esibizioni.





L'attrice è alta 155 cm, ha dei capelli castani lucenti e penetranti occhi verdi che l'hanno aiutata aper la sua carriera di modella. Lei e Lewis hanno anche la musica in comune, poiché anche Ellie ha studiato canto all'università.

Pratica diversi sport, tra cui atletica leggera, badminton, ciclismo, arrampicata, calcio, equitazione, vela, tennis e hockey, mentre si dice che sia "altamente abile" nello sci e possieda una patente nautica.

La storia d'amore tra Ellie e Lewis

La storia d'amore tra Lewis ed Ellie ha trovato conferma all'inizio di quest'anno quando sono stati visti insieme a un after-party dei Brit: alla festa della musica della Universal, dove in seguito sono stati visti sbaciucchiarsi sui divani. In precedenza, sono stati avvistati all'O2 di Londra durante lo spettacolo di premiazione e hanno persino «condiviso» un bacio con il pubblico.

Il mese scorso, Capaldi ha presentato Ellie ai suoi genitori. Un'occasione che il cantante ha sfruttato perché la sua fidanzata vive a Londra. Nonostante ciò, i due riescono a trascorrere del tempo insieme in Scozia, dove la famiglia di Lewis vive a Bathgate, West Lothian.

I due innamorati si divertono insieme a fare escursioni in montagna vicino alla casa di famiglia dove ha trascorso la pandemia con i suoi genitori, due fratelli e una sorella con cui ha uno stretto rapporto. Capaldi li ha persino presentati alla nuova fidanzata Ellie durante un viaggio a Hollywood questa settimana.

Cos'è la sindrome di Tourette

La sindrome di Tourette è un disturbo del sistema nervoso che si manifesta durante l’infanzia e può poi persistere fino all’età adulta. I tic motori e vocali caratteristici della sindrome, possono variare sia nella loro natura che nella loro gravità. Quelli motori si riferiscono a movimenti muscolari involontari, come scatti del viso, sbattere le palpebre o torcere il collo. I tic vocali, invece, riguardano suoni emessi involontariamente, come grugniti, fischi o parole indesiderate. I tic non portano problemi gravi per la salute, tuttavia ne può conseguire una ridotta autostima data da stati di imbarazzo e isolamento sociale.

Special moment at #Glastonbury as the crowd help Lewis Capaldi ❤️pic.twitter.com/tW8UxM6FW5 — Dan Walker (@mrdanwalker) June 24, 2023

Oltre ai tic motori e vocali, la Sindrome di Tourette può anche manifestarsi con altri sintomi che possono influenzare la qualità di vita delle persone con questa sindrome. Questi sintomi possono includere: