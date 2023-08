Coppia di italiani investita a New York sulle strisce pedonali, Giulia Gardani è in gravi condizioni

Ci sono due italiani tra le sette persone investite da un'auto passata con il rosso a Manhattan. Lo ha riferito il sito di 'La voce di New York', precisando che si tratta dei coniugi Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis) di Piacenza. La polizia ha arrestato nel Queens una donna accusata di aver falciato il gruppo e che non si è fermata dopo aver colpito i pedoni.

Le vittime

Secondo quanto riportato da Monica Maj, sorella di Matteo, i due coniugi si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston.

Come stanno

Maj è stato da poco operato per un trauma facciale e oggi finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali. Un portavoce della polizia di New York ha dichiarato che al momento si esclude che la collisione sia stata intenzionale o sia legata a un'azione terroristica.