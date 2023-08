Matteo Maj e Giulia Gardani investiti a New York, erano in viaggio di nozze. La conducente ha problemi mentali

Non si esclude l'intenzionalità della pirata della strada che ha investito sette pedoni tra cui Matteo Maj e Giulia Gardani a Midtown, New York. Vuol dire che per la polizia non si tratta di un incidente. La ragazza che ha guidato la sua auto contro sette persone si chiama Iman Lucas, ha 29 anni, è del New Jersey ed è stata arrestata. Prima ha falciato sette pedoni con la sua Honda Accord e poi si è schiantata contro tre auto nel Queens. Quando l'hanno fermata i poliziotti pare che abbia detto: «È nelle mani di Dio». La ragazza avrebbe problemi di disagio psichico e sarà sottoposta a una valutazione psichiatrica. In questo momento si trova al Long Island Jewish Medical Center.

La conducente è risultata negativa all'alcol test, stava passando con il rosso quando ha colpito le vittime sulle strisce pedonali tra la Trentaseiesima strada e la Sesta Avenue a Manhattan poco prima di mezzanotte.

Poi ha continuato a guidare fino al Queens-Midtown Tunnel, hanno detto fonti di polizia.

Matteo e Giulia, l'ultimo giorno del viaggio di nozze

L'incidente sulle strisce pedonali ha ferito in modo gravissimo Giulia Gardani che è una maestra di tennis di 34 anni molto conosciuta a Piacenza. Matteo, grafico di 51 anni, e Giulia (foto del quotidiano La Libertà) stavano trascorrendo l'ultimo giorno del loro viaggio di nozze. Una luna di miele molto desiderata e rimandata per due anni a causa della pandemia Covid.

La coppia vive a Piacenza e si è sposata due anni fa. La luna di miele era filata via spensierata: Chicago, Boston alla fine New York. Avrebbero preso il volo di ritorno lunedì 21 agosto se domenica notte non fossero finiti sotto le lamiere di quell'auto impazzita. Poco prima avevano visitato l’Empire State Building.

Maj ha subito un trauma facciale, è stato operato al Bellevue Hospital. Deve affrontare anche un'operazione alla tibia e al perone. Gardani versa in condizioni molto più gravi. È ricoverata al Cornell Hospital e ha passato cinque lunghe ore in sala operatoria: ha riportato una lesione alle vertebre cervicali.

La dinamica dell'incidente: auto in corsa nonostante il semaforo rosso

La dinamica dell'incidente è al vaglio del New York City Police Department (NYPD). Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione la donna che era al volante stava correndo e non ha rispettato il semaforo rosso. Nel momento in cui lei ha bruciato il rosso Matteo e Giulia stavano attraversando sulle strisce pedonali insieme alle altre persone poi rimaste coinvolte. L'auto ha travolto in tutto sette pedoni e non si è fermata a prestare soccorso. È fuggita via. Lucas è stata arrestata nel Queens dopo aver provocato un altro incidente, senza feriti. Si è schiantata contro tre auto lungo la Long Island Expressway, all’altezza della Clearview Expressway. All'inizio il movente intenzionale è stato escluso ma ora potrebbe essere rivalutato.