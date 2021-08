È morto Gino Strada, aveva 73 anni. Il medico e attivista era il fondatore di Emergency. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Era malato da tempo. Gino Strada si è battuto per tutta la vita in favore dei diritti umani, soprattutto in aree difficili come Africa e Medio Oriente.

Morto Gino Strada, chi era il medico (e filantropo) che fondò Emergency nel 1994